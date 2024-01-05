محافظات تتعرض لسقوط أمطار اليوم.. بينها البحيرة ومطروح

تشهد اليوم الجمعة عدد من المحافظات فرص سقوط الأمطار، مع تأثير بعض الظواهر الجوية، وذلك طبقاً للبيان الصادر عن عدة محافظات، حيث من المحتمل أن تتعرض إلى أمطار خلال الساعات القادمة، وذلك بنسبة تصل إلى 30%، كما تتعرض هذه المحافظات إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وأعلنت 7 محافظات تعرضها لسقوط أمطار اليوم الجمعة وهي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، البحر الأحمر»، على أن يسود بهما طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط خفيف للرياح يزيد حدتها في محافظتي «جنوب سيناء، البحر الأحمر» لتسجل 32 كيلومترًا في الساعة.

وأعلنت بعض المحافظات التي قد تتعرض إلى سقوط أمطار اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة فرص سقوط الأمطار مع توجيه عدة نصائح للمواطنين وجاءت كالتالي:

- تنجب النزول وقت الأمطار

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق الرئيسية أثناء الأمطار

- ترك مسافة آمنه بين السيارات أثناء القيادة

- عدم الوقوف أسفل المنازل الآيلة للسقوط

وعن التوجيهات في محافظات «البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ» جاءت كالتالي:

- سرعة نشر معدات رفع المياه في حال سقوط الأمطار

- متابعة حالة الطقس على مدار الساعة من خلال غرف العمليات والمركزية والفرعية

-تطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كمية الأمطار.