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حالة الطقس اليوم السبت 6-1-2024.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة

كتب:

رحاب عبدالراضي
08:54 ص | السبت 06 يناير 2024
طقس شديدة البرودة

طقس شديدة البرودة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، في بيان لها صادر منذ قليل، إذ من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء، وفق توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأشار بيان هيئة الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20%.

درجات الحرارة السبت 6-1-2024

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 6 يناير، كما يلي:

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 22، والصغرى 14.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 22، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 25، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 22، والصغرى 8.

جنوب سيناء: العظمى 25، والصغرى 10.

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بقلم رحاب عبدالراضي