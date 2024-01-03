حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار وضباب على هذه المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء في المحافظات، أجواء مائلة للدفء طوال النهار على محافظات القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما تكون دافئة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، وبحلول المساء تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس بارد خلال الليل على مختلف الأنحاء، مائل للبرودة على شمال الصعيد.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء في جميع المحافظات، وحالة الشبورة على الطرق السريعة، فضلًا عن أماكن سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة اليوم.

الطقس اليوم في مصر

وحذرت إدارات المرور بمختلف المحافظات، من حالة الطقس اليوم في المحافظات، بسبب الظواهر الجوية المصاحبة للأحوال الجوية، بينها شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب، إلى جانب توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق، فيما أعلنت غرف العمليات بمختلف المحافظات خصوصًا السواحل الشمالية، استعداداتها لاستقبال أيّة تداعيات للطقس.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتأتي درجات الحرارة اليوم في مصر، سواء العظمى أو الصغرى كالآتي:

محافظات القاهرة والوجه البحري.. العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية.. العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. العظمى 24 والصغرى 16.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 22 والصغرى 9.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 24 والصغرى 11.

الشبورة اليوم على الطرق السريعة

وتزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية اليوم، وذلك في أغلب المحافظات، حيث من المتوقع أن تصل إلى حد الضباب خلال الصباح الباكر متسببة في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، فيما حذرت إدارات المرور السائقين من القيادة خلال فترة الضباب، موجهةً بإتباع تعليماتها تجنبًا لوقوع الحوادث.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

واستعدت محافظات السواحل الشمالية الشرقية لاستقبال الأمطار، إذ تضمنت أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، محافظة بورسعيد ومدينتي رفح والعريش، إذ تتساقط بصورة خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% تقريبًا.

الطقس في الإسكندرية

وكشفت غرفة عمليات المحافظة، حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء، والتي تشهد أجواء شتوية بامتياز، فضلًا عن توقف سقوط الأمطار بعد استمرار هطولها خلال الأيام الأربعة الماضية بسبب نوة عيد الميلاد، فضلًا عن انخفاض درجة الحرارة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 21 بينما الصغرى 12 درجة.