أبرزها فوتوشوب ومونتاج.. رابط التسجيل في 6 دورات مجانية بالإسكندرية

وفرت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، عددا من الدورات المجانية الهامة للشباب لتعلم 6 مهام مختلفة فيما يخص «المالتي ميديا» والتي تساعدهم لإيجاد فرص عمل مختلفة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الراهنة في ظل التطور التكنولوجي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 7 دورات تدريبية مجانية في الإسكندرية فيما يخص «المالتي ميديا» من حيث المجالات ورابط التسجيل والشروط المطلوبة بحسب ما أعلنته مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية في بيان رسمي عن فتح باب التسجيل.

6 مهارات للتعلم مجانا في الإسكندرية

تضم الدورات التدريب على 6 مهارات أساسية في مجال «المالتي ميديا»، وهي كالتالي:

- الفوتوشوب.

- المونتاج.

- الأنيميشن.

- التصوير.

- الرسوم المتحركة.

- التسوق الالكترونى.

رابط التسجيل في الدورات التدريبية المجانية بالإسكندرية

يمكن للشباب الراغب في الحصول على تلك الدورات التسجيل من هنا، وهي الدورات التي تتم داخل مركز أركان التابع للكنيسة الأسقفية في منطقة المنشية وسط الإسكندرية.

شروط التقديم في الدورات التدريبية

- تقبل تلك الدورات التدريبية الشباب من الجنسين.

- يلزم الإلمام بأساسيات الحاسب الآلي.

- تجاوز المقابلات الشخصية.

- يتاح لذوي الهمم القادرين على التعامل مع الحاسب الآلي.

أهمية الدورات التدريبية المجانية في الإسكندرية

ويساهم ذلك في إعداد شباب ذوي خبرة في المجال الإلكتروني، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم لتناسب سوق العمل خلال الوقت الراهن.