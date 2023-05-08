«القوى العاملة»: مقابلات مع المتقدمين لوظائف عمال إنتاج في الإسكندرية

نظمت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية مقابلات عمل لـ32 من الشباب الراغبين في العمل بإحدى الشركات الخاصة، في وظيفة عامل إنتاج، بالتعاون مع إحدى الشركات لإنتاج الأدوات الصحية.

الاهتمام بملف الشباب وتوظيفهم

وقالت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الإثنين، إنَّ كانت مع مسئولي الشركة بقاعة المديرية، وذلك في إطار توجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة بالاهتمام بملف الشباب وتوظيفهم بوظائف حقيقية ولائقة من أجل مواجهة تحديات البطالة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لجميع المؤهلات من الجنسين بجميع التخصصات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأوضحت وزارة القوى أنَّها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بتنظيم المقابلة الشخصية «الإنترفيو»، وعرض شروط ومميزات الوظيفة لـ32 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين وجار الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف عدد من المزايا منها: تأمين اجتماعي ورعاية صحية، وتوفير المواصلات، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.

التنسيق مع المصانع الموجودة بنطاق مكتب العمل

وأضاف وكيل المديرية أنَّه يتمّ العمل من خلال الإدارات المختلفة التابعة للمديرية ومكاتبها في الاحياء والمناطق، وبالتنسيق مع الشركات والمصانع الموجودة داخل نطاق كل مكتب على توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين اجل مختلف قطاعات العمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمار، وحضر اللقاءات مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة.