أعلنت كليات جامعة الإسكندرية، عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا التخصصية بالكلية «دبلوم، ماجستير، دكتوراه» وذلك خلال فصل الربيع 2024 للعام الجامعي 2023/2024 وهو التقديم الذي يستمر لمدة 40 يوما، اعتباراً من 10 يناير الجاري وحتى 20 فبراير المقبل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أوراق وشروط التقديم في الماجستير والدكتوراه بكليات جامعة الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- أصل المؤهل الجامعي، أصل معادلة المجلس الأعلى للجامعات للمؤهل الذي يتطلب ذلك.

- أصل شهادة الماجستير للطلاب المتقدمين لبرنامج الدكتوراه.

- أصل بيان درجات المؤهل الجامعي أو الماجستير للطلاب المتقدمين لبرنامج الدكتوراه.

- أصل شهادة اللغة الإنجليزية للمتقدمين للماجستير أو الدكتوراه.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

- عدد 6 صور ضوئية حديثة «6*4».

- صورة طبق الأصل من المعاملة العسكرية للطلاب الذكور.

شروط التقديم

- يتم سداد مبلغ 300 جنيه نظير فتح ملف التقديم السداد بالكارت البنكي.

- لن يلتفت لأية أوراق تقدم للكلية بعد الميعاد المعلن عنه.

- أن تكون شهادة اللغة الإنجليزية من إحدى الجهات الآتية: «IELTS أكاديمي بإجمالي درجات 5 كحد أدني من المركز البريطاني، أو Toefl IBT بإجمالي درجات 61 كحد أدني من الإميدست، أو Toefl ITP بإجمالي درجات 500 كحد أدنى من الإميدست أو AUEPT بإجمالي درجات 70% كحد أدنى من مراكز اللغة التابعة لجامعة الإسكندرية».

علما بأن شهادة اللغة شرط قبول للطالب بالبرنامج، وليس شرط تسجيل للرسالة تطبيقاً لقرار مجلس الجامعة المنظم لهذا الشأن.