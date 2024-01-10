ما هي التغذية السليمة لمرضى الغسيل الكلوي؟.. صحة الشرقية تجيب 

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن التغذية السليمة لمرضى الغسيل الكلوي، وأوضحت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، أن مرضى الغسيل الكلوي يحتاجون إلى التخطيط للوجبات بعناية وتتبع كمية السوائل التي يتم تناولها، حيث يساعد ذلك على تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والتي يسبب بعضها تراكما للمواد السامة بسرعة بین جلسات الغسيل، ويمكن تقليل تراكم المواد السامة من خلال التحكم في الأطعمة والمشروبات التي يتناولها المرضى.

البروتين يجب أن يكون عالي الجودة

وأشارت المديرية، إلى أن البروتين يجب أن يكون عالي الجودة، كونه ينتج نفايات أقل وهو يوجد في اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومن الأفضل اختيار اللحوم الخالية من الدهون قليلة الدسم

تناول الأطعمة الطازجة قليله الصوديوم

وتابعت، يوجد الصوديوم في الأطعمة المعلبة والمعبأة والمجمدة السريعة، ويمكن للمريض تناول الأطعمة الطازجة قليله الصوديوم، فالكثير من الصوديوم يجعله يشعر بالعطش وشرب المزيد من السوائل.

الكثير من الفوسفور يسحب الكالسيوم من العظام

وأكملت، الكثير من الفوسفور يسحب الكالسيوم من العظام ويجعلها ضعيفة وعرضة للكسر، ويسبب حكه للجلد لذلك يجب التقليل من المكسرات والفاصوليا والكولا والشاي ومنتجات الألبان.

تقليل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

وأضافت مديرية الصحة، أنه يحب تقليل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والكيوي والفواكة المجففة، ويمكن تقليل كمية البوتاسيوم في البطاطس عن طريق تقطيعها ثم سلقها في الماء.