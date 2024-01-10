«الإسكندراني» يحقق 8 ملايين جنيه في أسبوعه الأول بدور السينما

نجح فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف وبطولة الفنان أحمد العوضي في تصدّر قائمة إيرادات الأفلام المصرية، إذ حقق أمس الثلاثاء إيرادات تجاوزت الـ800 ألف جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم «الإسكندراني» في أسبوعه الأول بالسينمات لـ 8 ملايين و386 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «الإسكندراني»

تدور أحداث الفيلم حول «بكر» الذي يعيش في محافظة الإسكندرية ويمر بصراعات عديدة من عائلته، ليقرر الابتعاد تمامًا والسفر للخارج، ولكن بعد عودته يجد أن الصراعات القديمة عادت لتطارده مرة أخرى.

يعتبر فيلم «الإسكندراني» البطولة السينمائية المنفردة الأولى للفنان أحمد العوضي، بجانب مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية: زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا، محمد رضوان، والقصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ومن إخراج خالد يوسف.