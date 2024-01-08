فيلم «الإسكندراني» يحقق 2.2 مليون جنيه إيرادات في دور العرض

حقق فيلمه «الإسكندراني» للفنان أحمد عوض نجاحا كبيرا في دور العرض، إذ احتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «الاسكندراني»

وأضاف «الدفراوي» أن إيرادات فيلم الإسكندراني لـ أحمد العوضي حقق مليوني و224 ألف جنيه، وجاء في المركز الثاني بعد فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام وياسمين صبري.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني من إخراج رامي إمام، تأليف أيمن وتار، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وضيوف الشرف، أبرزهم صلاح عبدالله، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، ومحمد ثروت.

فيلم الإسكندراني يعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، وتشاركه زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصام السقا، مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

أحداث فيلم الإسكندراني

وتدور قصة فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، من خلال شاب يعيش في الإسكندرية، ولا يوجد تفاهم بينه ووالده، ويترك عروس البحر ويسافر للخارج ثم يعود مرة أخرى.