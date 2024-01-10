درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية.. العظمى 19 في القاهرة

أكّدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض واضح وملحوظ في درجات الحرارة بحالة الطقس اليوم وذلك على جميع أنحاء الجمهورية، بقيم تصل إلى 4 درجات، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية يصاحبه كتل هوائية باردة تزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مدار اليوم.

وأضافت منار غانم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ معدلات درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا بدءا من اليوم وخلال الأيام المقبلة، وهذا هو الوضع الطبيعي لفصل الشتاء، إذ نتأثر بالكثير من المنخفضات الجوية على سطح البحر المتوسط، المصاحبة للسحب العالية والمتوسطة الممطرة، وهي تحدث تزامنًا مع هبوب الكتل الهوائية الباردة والشديدة البرودة القادمة من جنوب شرق أوروبا، وأيضًا كتل هوائية من طبقات الجو العليا تعمل على انخفاض الحرارة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقرير رسمي، فقد جاءت كالتالي:-

القاهرة 19 11

بنها 19 11

دمنهور 19 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 10

العريش 21 10

رفح 21 09

رأس سدر 21 10

نخل 20 03

كاترين 14 03

الطور 25 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 18 13

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 17 13

السلوم 16 11

سيوة 18 03

رأس غارب 22 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 15

شلاتين 28 20

حلايب 27 19

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 20 11

بني سويف 20 08

المنيا 18 07

أسيوط 19 08

سوهاج 19 09

قنا 26 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 24 10

أبو سمبل 26 13