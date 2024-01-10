«الأرصاد» تحذر من الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ممارسة الملاحة البحرية اليوم، وذلك على سطح البحر المتوسط، بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج مما يعوق الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأشار تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنَّ حالة البحر المتوسط، مضطربة، إذ أنَّ ارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر، وذلك نظرًا لأن نشاط الرياح سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية مما يعوق الملاحة البحرية تمامًا.

أما عن حالة البحر الأحمر، فحركة الأمواج خفيفة إلى معتدلة وارتفاعها من 1.5 متر إلى 2.5 متر، نظرًا لأن نشاط الرياح سطحية شمالية غربية.

سرعات الرياح في حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية أنَّ هناك نشاط للرياح اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تتراوح سرعاتها بين 18 إلى 21 كيلومترًا في الساعة، مما تزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ووفقًا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، فإنَّ كميات الامطار المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى والمحافظات تتراوح بين الغزيرة والمتفاوتة الشدة على جميع محافظات الجمهورية عدا جنوب الصعيد، وذلك بنسب تتراوح بين 40 إلى 6%.

- أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشرقية وجبال البحر الأحمر.

- أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.