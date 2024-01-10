محور «الزقازيق- السنبلاوين».. طريق جديد يربط 3 محافظات ويضم «24 كوبري و38 نفق»

حددت وزارة النقل، تفاصيل مُهمة بشأن محور «الزقازيق - السنبلاوين»، موضحة أنَّ المحور يتمّ تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للطرق، والذي يستهدف تطوير وإنشاء الطرق على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق السيولة المرورية.

تفاصيل محور «الزقازيق - السنبلاوين»

ترصد «الوطن» تفاصيل مُهمة بشأن محور «الزقازيق - السنبلاوين» وفق تقرير لوزارة النقل، وهي كالآتي:

- الانتهاء من تنفيذ محور «الزقازيق - السنبلاوين» بنسبة 100%.

- مخطط افتتاح المحور قريباً.

- يبلغ طول المحور 38 كيلومترًا.

- يبلغ عرض المحور 25 مترًا.

- يشتمل المحور على 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

- يشتمل محور «الزقازيق - السنبلاوين» على 66 عملا صناعيا.

- المحور يشتمل على «24 كوبري و38 نفقًا و4 برابخ».

- الطريق يربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي.

- يسهم في تسهيل حركة المواطنين.

- يسهم في تسهيل حركة التجارة بين المحافظات والحد من الحوادث.

أستاذ طرق: نقلة نوعية في ملف النقل

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف على محور «الزقازيق - السنبلاوين» قائلًا: «تعمل وزارة النقل على تنفيذ المحور وفق المواصفات والمعايير العالمية بأيادٍ وشركات مصرية وطنية خالصة»، موضحاً أن المحور يحرر الحركة المرورية على الوجه البحري ويقلل الوقت.

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أنَّ المحور بمثابة طريق حر جديد، يشتمل على أعمال صناعية كبيرة حرصت وزارة النقل أثناء تنفيذها على عدم غلق الحركة المرورية من خلال فتح مسارات جديدة أثناء التنفيذ، موضحاً أنَّه بافتتاح المحور تتحقق نقلة نوعية في ملف تطوير الطرق والكباري والمحاور.