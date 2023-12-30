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جولات تفقدية لرئيس جهاز العاصمة الإدارية بمشروعات المحاور والطرق

كتب:

أيمن حمزة
11:30 ص | السبت 30 ديسمبر 2023
قيادات الاسكان بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة ينفقدون محاور الطرق بحضور المهندس شريف الشربيني

قيادات الاسكان بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة ينفقدون محاور الطرق بحضور المهندس شريف الشربيني

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، قطاع الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروعات.

وشملت الجولات طريق محور محمد بن زايد الجنوبي بامتداداته، مرورا بالميادين على طريق 4، والكاتدرائية.

كما شملت جولات المهندس شريف الشربيني، المرور على طريق 2 الخاص بحي الوزارات، والطرق المحيطة بمبنى مجلس البرلمان، ومبنى مجلس الشيوخ، مرورا بالميادين على طريق 4 والمنطقة المحيطة بالكاتدرائية.

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وناقش المهندس شريف الشربيني، مسؤولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشددا على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة وإتقان في الأداء، طبقا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأهم مدينة تتبع الجيل الرابع، ولتحقيق حياة أفضل.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.