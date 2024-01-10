تقديم موعد عرض فيلم «Godzilla x Kong».. وتأجيل «Mickey 17»

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «Godzilla x Kong» عن تقديم موعد عرض الفيلم الذي كان من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في أبريل المقبل، لمدة أسبوعين، ليتمّ طرحه في 29 مارس بدلاً من 12 أبريل، وذلك بحسب بيان صادر عن شركتي «Warner Bros» و«Legendary».

وتم تقديم موعد عرض فيلم «Godzilla x Kong» بسبب تأجيل عرض فيلم «Mickey 17» للمخرج بونج جون هو، الذي كان من المقرر طرحه في نفس التاريخ قبل أن يتأخر موعد طرحه بسبب الإضرابات التي ضربت هوليوود لمدة تجاوزت 3 أشهر، ومن المتوقع أن يتمّ الإعلان عن موعد عرض جديد للفيلم، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل فيلم «Mickey 17»

يستند الفيلم على رواية للكاتب إدوارد أشتون تحمل الاسم نفسه، ويجمع في بطولته كلا من روبرت باتينسون، ستيفن يون، ونعومي آكي، وتوني كوليت بالإضافة إلى مارك روفالو.

وتدور أحداث الرواية التي نُشرت في أوائل عام 2022، مهمة لاستعمار كوكب بعيد، تضم كل مستعمرة أحد أفراد الطاقم الذي يتولى أخطر الوظائف في المهمة، وهي الوظائف التي ستؤدي بالتأكيد إلى وفاتهم، ومع ذلك، يتمّ الاحتفاظ بذكرياتهم احتياطيًا ويتمّ استعادتهم إلى أجساد مستنسخة عند وفاتهم.