«صحة كفر الشيخ»: تشكيل أكثر من فريق طبي للقضاء على مرض الملاريا

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، أن رؤية مصر 2030، أن تصبح جميع محافظات مصر خالية من مرض الملاريا ومن بينها كفر الشيخ، مشيرا إلى تشكيل أكثر من فريق طبي من إدارة الأمراض المتوطنة للعمل على هذا المرض والقضاء عليه نهائيا بالمحافظة.

استمرار المتابعة والمرور على المستشفيات الحكومية

وأضاف «شقوير» في بيان، أنه كلف الدكتورة أماني القرش، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمرور على عدد من المستشفيات الحكومية، والتي من بينها كفرالشيخ العام، والرمد، ومركز أبحاث الكبد والقلب، والحميات، وجميعها بمدينة كفر الشيخ، وكذلك عدد من الوحدات الصحية بالقرى بهدف الوقوف ومتابعة أعمال الأمراض المتوطنة، والتوعية الصحية الخاصة بمرض الملاريا، ونشر تعليمات الوزارة من تعريف حالة الملاريا وطريقة الإحالة للمرضى.

متابعة مستمرة من قبل وزارة الصحة

وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يتابع عن كسب ما يجرى تنفيذه في هذا الصدد، وكذلك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان؛ تمهيدا لإعلان مصر خالية من مرض الملاريا، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية صحة كفر الشيخ.