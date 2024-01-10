7 شروط لاستمرار صرف معاش «تكافل وكرامة».. منها عدم ملكية عقار

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط استمرار صرف معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأسر الأولى بالرعاية والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب.

شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة

وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن، ترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة، وهي كالآتي:

- حضور أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل» للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل

- إعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يعمل المتقدم في الحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- أن تكون الأسرة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، وتقديم كل المستندات الداعمة واللازمة مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد.

موانع أخرى في الحصول على المعاش

- أن يكون الأفراد المتقدمين من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن.

- مع مراعاة عدم وجود أي من موانع الصرف كملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر»، وإيجار أرض زراعية «فدان فأكثر»، وملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، وملكية محل تجاري أو أكثر، أيضاً ملكية رؤوس مواشي للتجارة.