بعد 5 أيام.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير لـ5 ملايين أسرة مستحقة

ينتظر ملايين من المواطنين من الأسر غير العاملة الموعد الخاص بصرف معاش تكافل وكرامة، والذي من المقرر أن يتم صرفه بعد 5 أيام، وفقًا للقواعد المُقررة من وزارة التضامن الاجتماعي، بأنّ ميعاد الصرف يكون يوم 15 من كل شهر.

22 مليون شخص يستحقون صرف دعم معاش تكافل وكرامة

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، فإنّ هناك 5 ملايين أسرة بواقع 22 مليون شخص يستحقون صرف دعم معاش تكافل وكرامة، حيث يبدأ الصرف شهريًا مع منتصف كل شهر جديد.

التعليم بشكل مجاني

ويصرف 620 إلى 740 جنيهًا شهريًا لكل أسرة من دعم المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ويحصل أيضًا أبناء أسرة تكافل وكرامة على التعليم مجانًا ودعم الخبز والدعم الغذائي.

وأعلنت الدولة المصرية زيادة المخصصات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ240 مليار جنيه بإجمالي 27 مليون مواطن مستفيد منها خلال الفترة من 2024 - 2030.

وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة تم زيادة تكلفة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ70 مليار جنيه، بإجمالي 3 ملايين مواطن مستفيد من ذلك خلال الفترة من 2024 - 2030 مقارنة بـ1.2 مليون شخص خلال الفترة من 2014 - 2023.