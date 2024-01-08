اعرف إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

يرغب العديد من المواطنين في الاشتراك في برنامج «تكافل وكرامة» الذي يُقدم الدعم النقدي للمواطنين لذوي الهمم وأصحاب الإعاقات والأمراض المزمنة، ولكن هناك عددا من الإجراءات يجب اتباعها.

الإجراءات المُتَّبعة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الإجراءات المُتبعة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

1- يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على «تكافل وكرامة» أن يتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التي تتبع إلى محل سكنه وتقديم عدد من المستندات.

2- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على العنوان الحالي للأفراد 18 عامًا فأكثر، ويُشترط أن تكون البطاقة سارية.

3- تقديم صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- تقديم صورة من شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة للأفراد الأقل من 18 عامًا.

5- يُقدم الشخص صورة من البطاقة التموينية الخاصة بها ويكون مُسجل عليها اسم مكتب التموين في حالة وجوده.

6- صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

7- في حالة سجن أحد الأبوين يتم تقديم صورة شهادة السجن.

8- تقديم صورة من إقرار الوصاية للأطفال الأيتام.

9- كود كشف للإعاقة في حالة الأمراض المزمنة أو الإعاقة من قبل اللجان الطبية.

10- صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على انفصال الطرفين عن بعضهما.

11- تقديم ما يفيد بالقيد المدرسي لكافة الأطفال من سن 6 سنوات حتي 18 عامًا وقيد من الجامعة في حالة وجود أشخاص في المرحلة الجامعية.