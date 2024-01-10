«الصحة» تحذر من 3 أعراض خطيرة تظهر على الحوامل.. «توجهي للطبيب فورا»

حددت وزارة الصحة والسكان، بعض العلامات في حال ظهورها على السيدة الحامل بشكل مستمر، لا بد من الذهاب إلى الطبيب بشكل عاجل، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

أعراض يجب ملاحظتها على المرأة الحامل

واستعرضت وزارة الصحة والسكان الأعراض التي يجب على السيدة الحامل ملاحظتها، وجاءت على النحو التالي:

- القيء

- الشعور بالدوخة

- تورم الرجل

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن هذه العلامات طبيعية تظهر على السيدة الحامل، ولكن عند زيادة هذه الأعراض عن الحد العادي، فقد يمثل خطرا عليها، لذلك لا بد من استشارة الطبيب بشكل دوري لضمان سلامة الأم والطفل، مشيرة إلى أن حملة 100 يوم صحة، توفر خدمات الكشف المبكر والفحص الطبي للسيدات الحوامل.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان، أنه في حال الرغبة في الاستفادة من خدمات مبادرة 100 يوم صحة، لا بد من التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 15335، لتوجيه المريضة إلى أقرب وحدة صحية تقدم خدمات المبادرة، وتكون قريبة من محيط منزلك، لافتة إلى أن الحملة تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء.