باق 5 أيام.. إتاحة التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2024، على الموقع الرسمي للوزارة «بوابة مركز المعلومات».

التقديم من يوم 14 يناير وحتي 22 فبراير

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم فتح باب التسجيل للاستمارات الإلكترونية بداية من يوم 14 من شهر يناير الجاري 2024 وتستمر حتي يوم 22 فبراير القادم، ولا يُسمح لأي شخص بعد هذا الموعد التسجيل، ولن تُقبل أي استمارات إلا بأسباب تقبلها السُلطة المختصة بعد غلق الميعاد.

الأوراق المطلوبة

وهناك عدد من الأوراق حددتها الوزارة للتمكن من التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

1- الاستمارة الإلكترونية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- عدد 3 صور مقاس 4×6 مُدون عليها اسم الطالب كاملًا في الأسفل وفي الخلف ويتم ختمها بخاتم الشعار، ويُشترط أن تكون الصورة مطابقة للصورة الموجودة في الاستمارة الإلكترونية.

5- تسديد مبلغ 200 جنيه رسوم دخول الطالب للامتحان، و10 جنيهات رسوم إضافي للطلاب الذين يتقدمون للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

6- يوقع ولي أمر الطالب على إقرار مرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة أي أجهزة إلكترونية محمولة في اللجنة.

7- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.

8- يسدد الطالب 20 جنيهًا مقابل استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

9- تسدد المدرسة المبلغ بحوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.