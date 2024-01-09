تفاصيل معرض الكتاب 2024 في مؤتمر صحفي لوزيرة الثقافة الأحد المقبل

تكثف وزارة الثقافة استعداداتها لتنظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ومن المقرر أن تعقد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مؤتمر صحفيا للكشف عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وقال مصدر في وزارة الثقافة لـ«الوطن»، إن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ستعقد بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الأحد المقبل في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2024

وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، اختارت عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، وكاتب الأطفال يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل في المعرض، وتحل النرويج ضيف الشرف الدورة.

وتضم اللجنة في عضويتها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والكاتب أحمد الجمال، والشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور أنور مغيث، والجراح العالمي د. جمال مصطفى السعيد، د. جيهان زكي عضو مجلس النواب، والمترجم د. حسام نايل أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، ود. درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق.

والكاتبة ريم بسيوني، ود. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والكاتب الصحفي طارق رضوان رئيس تحرير جريدة «القاهرة»، والدكتور علي الدين هلال، د. محمد أحمد مرسي، ود. صابر عرب ووزير الثقافة سابقا.

والدكتور ممدوح الدماطي وزير السياحة الأسبق، ومحمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وم. هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية المعارض، ومروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي للمعرض، ومحمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة).