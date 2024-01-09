إيهاب خليفة يصدر «الخوارزميات القاتلة» عن دار العربي في معرض الكتاب

أصدر الدكتور إيهاب خليفة، المتخصص في مجال التكنولوجيا والأمن والمدن الذكية، كتابه الجديد «الخوارزميات القاتلة: العلاقات الدولية في عصر الذكاء الاصطناعي»، عن دار العربي للنشر والتوزيع، ومن المقرر أن يشارك الكتاب ضمن إصدارات الدار في معرض الكتاب 2024.

ويرسم الكتاب صورة معمقة للتغيرات الجذرية التي يشهدها النظام الدولي تحت تأثير التكنولوجيات المتقدمة، مستعرضا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل الجيوسياسية العالمية والأمن الدولي.

مضمون كتاب «الخوارزميات القاتلة»

وأضاف الدكتور إيهاب خليفة لـ«الوطن»، أنّ الكتاب يناقش التحديات الناشئة في العلاقات الدولية، ويستكشف الدور المتزايد للتطبيقات العسكرية لنظم الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الأسلحة المستقلة والدرونز، كما يتطرق إلى التداعيات التكنو-اجتماعية العميقة لهذه التقنيات على تغير الهيكل الوظيفي.

وأشار إلى أنّ تأثيرات الذكاء الاصطناعي لا تتوقف عند أدوات ممارسة القوة في العلاقات الدولية بشكليها الصلب والناعم، بل يشمل ذلك قضايا أخرى أكثر عمقا وشمولية مثل عملية إدراك العلاقات الدولية وإدارتها، وتحديد المصلحة القومية للدولة خاصة في ظل تنامي حالة عدم اليقين وفشل التوقعات، وتحسين عملية اتخاذ القرار بعيدا عن التأثر بالسمات والميول الشخصية للقادة السياسيين والوقوع في خطأ التحيز أو الإدراك، وعملية حل المنازعات الدولية وإدارة المفاوضات التي يغلب عليها دائما حالة الشك بين البشر وعدم الثقة في الطرف الآخر.

وأوضح أنّ الذكاء الاصطناعي أعاد تشكيل كثير من المهام العسكرية، سواء في عمليات التنبؤ أو الاستطلاع والمراقبة أو حتى الأسلحة والأدوات القتالية والعسكرية، فالحروب والمعارك العسكرية أصبحت قريبة أكثر من أي وقت مضى من مرحلة «الخوارزميات القاتلة» Killing Algorithms، تلك الأسلحة ذاتية التشغيل التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من الدرونز المقاتلة والروبوتات العسكرية، تلك التي يتم برمجتها ذاتيا للتعامل والاشتباك والقتل أثناء المعارك العسكرية دون تدخل من أي عنصر بشري.

وحصل الدكتور إيهاب خليفة على جائزة أفضل كتاب في العلوم الرقمية من معرض القاهرة الدولي للكتاب في 2018، ويشغل منصب رئيس وحدة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي، وحاصل على دكتوراه في المدن الذكية وله العديد من الإسهامات البحثية والمؤلفات العلمية المؤثرة مثل كتاب الحرب السيبرانية وغيرها.