دار ريشة تصدر «صبري موسى.. ساحر الكتابة» لـ أيمن الحكيم في معرض الكتاب

أعلنت دار ريشة للنشر والتوزيع إصدار كتاب «صبري موسى.. ساحر الكتابة» للكاتب أيمن الحكيم، المقرر أن يكون ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الدار بـصالة 2 - جناح C28.

صبري موسى لم يمضِ

ومن كلمة الناشر: «صبري موسى لم يمضِ، كل الدلائل تشي وتؤكد حضوره، فما تركه من إبداع أدبي وإنساني يستعصي على النسيان، ففي الرواية والقصة تجد بصمته المُتفردة، وفي السينما وفن السيناريو لا تملك نفسك من الدهشة والإعجاب، وفي أدب الصحراء كان رائدًا، بل استطاع باكتشافاته أن يغيِّر خريطة مصر، وفي العمل الصحفي كان أستاذًا وصاحب طريقة وتلاميذ، وفي الإعداد التليفزيوني تكتشف أنّه واضع الأسس والقواعد التي نسير عليها حتى اليوم، وفي الأثر الإنساني يمكنك أن تسمع حكايات بلا عدد ومواقف بلا توقف عن هذا الرجل الذي عاش بأخلاق الفرسان ومبادئ النبلاء في زمن لا يعترف بالنبل والفروسية».

ووجّهت الدار عبر صفحتها على فيس بوك، الشكر إلى الذين أسهموا في خروج الكتاب للنور، ومنهم مصمم الغلاف الفنان حسين جبيل، والكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان، أرملة الراحل صبري موسى، لما قدّمته من دعم لإصدار الكتاب.

صبري موسى

صبري موسى كاتب روائي وصحفي وسيناريست، مولود في محافظة دمياط عام 1932، عمل في الصحافة وتنوعت مؤلفاته في أدب الرحلات والرواية وغيرها، وعمل صحفيا في جريدة الجمهورية، وكاتبا متفرغا في مؤسسة «روز اليوسف»، ومن أبرز أعماله «فساد الأمكنة، والسيد من حقل السبانخ، وحادث نصف المتر» وغيرها.

حصل على العديد من الجوائز منها «جائزة الدولة التشجيعية عام 1974 ووسام الجمهورية للعوم والفنون عام 1992، وجائزة الدولة التقديرية عام 2003».