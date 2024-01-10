أستاذ علاقات دولية: ما يحدث في غزة إبادة نهائية للحياة

أشاد الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، باستقبال سامح شكري لنظيرته الألمانية في مقر الخارجية بالعاصمة الإدارية، لبحث تطورات الأوضاع في غزة، حيث قال البرديسي، إن صمت المجتمع الدولي على أحداث غزة، أمام صمود الفصائل الفلسطينية الأسطوري، موقف يصعب على أي شخص وصفه.

ضرورة التمسك والتشبث بالمبادئ

وأوضح البرديسي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن سامح شكري ينبه ويؤكد على ضرورة التمسك والتشبث بالمبادئ الدولية، وأن العالم عليه أن يوقف العدوان على غزة، بما يحدث فيها من إبادة نهائية من الحياة على الأرض، قائلا: «نحتاج إلى تحقيق السلام.. والمجتمع الدولي يقوم بدوره حول القضية الفلسطينية».

السياسة الدبلوماسية المصرية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن السياسة الدبلوماسية المصرية منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، دائما تؤكد على تحقيق السلام في الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى التمسك بمبادئه وأعرافه، والتحرك لحفظ السلم والأمن الدوليين.