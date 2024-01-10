رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مشاهد تظهر لحظة تفجير مسجد بقطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

سارة ثروت
02:46 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
قصف إسرائيلي يفجر مسجد بقطاع غزة

قصف إسرائيلي يفجر مسجد بقطاع غزة

مع استمرار الهجمات والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 23 ألف فلسطيني من بينهم أطفال، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا بقطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر مسجد في قطاع غزة

تداول رواد التواصل الاجتماعي على تطبيق «أكس» المعروف بتويتر سابقا، مشاهد صعبة تظهر وحشية قوات الاحتلال الاسرائيلي، لحظة تفجير مسجد في قطاع غزة، وذلك ما أثار غضب عدد كبير من المتابعين مطالبين بوقف الحرب في غزة بشكل فوري.

ارتفاع عدد شهداء ومصابي فلسطين  

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الذي بدأ منذ يوم 7 أكتوبر الماضي وصل إلى 23210 شهداء، و59167 مصابا.

وبحسب وكالة أنباء وفا الفلسطينية، فإن من بين الشهداء الذي قتلوا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: لا يجب التسامح مع الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي

سفير فلسطين بالأمم المتحدة: نتوقع قرارا بوقف إطلاق النار من محكمة العدل الدولية

كيف ردت فصائل فلسطين على تصريح جيش الاحتلال الإسرائلي حول تفكيك قدراتها العسكرية؟

«الخارجية الأمريكية»: كل شبر من قطاع غزة أراضٍ فلسطينية

«الخارجية الأمريكية»: مستقبل قطاع غزة بعد الحرب في يد الشعب الفلسطيني

«الصحة العالمية» تحذّر من انهيار الوضع في قطاع غزة: يزداد سوءا يوما بعد يوم
بقلم سارة ثروت