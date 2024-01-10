مشاهد تظهر لحظة تفجير مسجد بقطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

مع استمرار الهجمات والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 23 ألف فلسطيني من بينهم أطفال، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا بقطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر مسجد في قطاع غزة

تداول رواد التواصل الاجتماعي على تطبيق «أكس» المعروف بتويتر سابقا، مشاهد صعبة تظهر وحشية قوات الاحتلال الاسرائيلي، لحظة تفجير مسجد في قطاع غزة، وذلك ما أثار غضب عدد كبير من المتابعين مطالبين بوقف الحرب في غزة بشكل فوري.

تفجير مسجد في غزة pic.twitter.com/G2rqmSWU3P — بندر الشايع (@bandershaya) January 8, 2024

ارتفاع عدد شهداء ومصابي فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي الذي بدأ منذ يوم 7 أكتوبر الماضي وصل إلى 23210 شهداء، و59167 مصابا.

وبحسب وكالة أنباء وفا الفلسطينية، فإن من بين الشهداء الذي قتلوا وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.