حاخامات ومجموعات يهودية تتظاهر أمام الأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

احتج نحو 36 حاخاما وطلابا حاخاميا من منظمات أمريكية يوم الثلاثاء في الأمم المتحدة، وحثوا على وقف إطلاق النار في غزة وطالبوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح بتمرير مثل هذه القرارات بدلا من استخدام حق النقض «الفيتو» عليها في مجلس الأمن.

الاحتجاجات قامت بها مجموعات يهودية أمريكية

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية، فإن الاحتجاجات قامت بها مجموعات يهودية أمريكية بما في ذلك جماعات الصوت اليهودي من أجل السلام، واليهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية، والحاخامات من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 36 حاخاما كانوا في المظاهرة داخل قاعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكدت صحيفة هافينغتون بوست، أن الحاخامات تمكنوا من الوصول إلى المبنى كجزء من جولة إرشادية.

وحمل المتظاهرون يوم الثلاثاء في الأمم المتحدة لافتات كتب عليها «بايدن.. العالم يقول وقف إطلاق النار» و«بايدن.. توقفوا عن استخدام حق النقض على السلام».

وقد شوهدت احتجاجات تطالب الاحتلال بوقف إطلاق النار مؤخرًا في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، بدءًا من المطارات القريبة والجسور في مدينة نيويورك ولوس أنجلوس إلى الوقفات الاحتجاجية خارج البيت الأبيض والمسيرات في واشنطن بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي.