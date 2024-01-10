لو عاوز تفتح مشروع.. اعرف شروط الحصول على تمويل من بنك ناصر الاجتماعي

أتاح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين لأصحاب المشروعات الصغيرة تمويلات متنوعة، تهدف إلى تحفيز أصحاب المشروعات لتحقيق الشمول المالي، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل.

شروط الحصول على تمويل

وكشف البنك الشروط التي يجب استيفائها حتى يحصل الشخص على تمويل لمشروعه، والذي تبدأ قيمته من 50 ألف جنيه حتى 10 ملايين بحد أقصى للشخص، وهي أن يكون مصري الجنسية وأن يكون قد بلغ سن الـ21 عامًا حتى السن التي يُسمح به للتأمين عند نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المستندات المطلوبة للحصول على تمويل مشروعات صغير من بنك ناصر.

1- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالشخص، ويُشترط أن تكون سارية له وللضامن الذي معه.

2- صحيفة الحالة الجنائية للشخص وتكون موجه إلى البنك والتي تُفيد بعدم وجود أي أحكام جنائية.

3- عقد إيجار أو تمليك للمكان الذي سيفتح فيه نشاطه ومُثبت به التاريخ أو موثق يغطي مدة التمويل.

4- إيصال مرافق لمكان النشاط الذي سيفتتحه لم يمضي عليه 3 أشهر على الأكثر، ويكون مطابق لعقد الإيجار.

5- عقد تمليك أو إيجار باسم الشخص المُقدم للطلب، وإيصال مرافق لم يمضي عليه 3 أشهر على الأكثر.

6- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية، أو التأجيل لمدة تُغطي مدة القرض.

7- مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه ثلاثة أشهر.

8- صورة من البطاقة الضريبية.

9- شهادة تأمينية للمشروع موضح بها كود النشاط ونوعه.

10- صورة معتمدة من القوائم المالية لفترة 3 سنوات الأخيرة متتالية، إضافة إلى تقديم دراسة جدوى حال أن يكون الغرض من التمويل إضافة نشاط آخر أو مكمل للنشاط السابق.

11- كشف حساب بنكي من أحد البنوك التجارية لمدة 6 أشهر على الأقل.