بنك ناصر: «مستورة» تعمل على تمكين 25 ألف مستفيد

قال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، إنّ بنك ناصر الاجتماعي أُنشئ عام 1971، وجرى افتتاح أول فرع له عام 1972، وبدأت برأس مال 1.2 مليون جنيه، وتصل الآن إلى 6 مليارات جنيه، ويعمل على توسيع التكافل الاجتماعي للمواطنين وتحقيق الرعاية اللازمة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

تمكين 25 ألف مواطن

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc»، أنّ «مستورة» من المبادرات الشيقة التي تهدف إلى بعد اجتماعي تنموي، وتعمل بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لتمكين المرأة اقتصاديًا ورفع الأعباء عن الأسرة، وبدأ العمل بها منذ 3 سنوات ووصل حتى الآن إلى 25 ألف مستفيد.

وتابع رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي، أنّ التمويل يصل حتى 50 ألف جنيه، ويتم سداده على فترة 24 شهرا دون فوائد، ويتم التقدم وتوضيح المشروع المراد تنفيذه أو المهنه المراد العمل عليها، وحال كان المشروع قائما أو جديدا يتم الإشراف عليه من خلال البنك ومراجعة البيانات الخاصة به، ويتم شراء المستلزمات اللازمة للإنتاج ومتابعة المشروع منذ بدءه والتأكيد على الاستفاده وتمكين صاحب المشروع.

وأوضح عطية: «دائما ننظر لجهة الاستدامة، وجعل صاحب المشروع فرد منتج وناجح، ويوجد تدريب قبل التجربة ورؤية جودة المشروع وقدرته على النجاح وتحقيق المعدلات المطلوبة منه ونسبة نجاحه وتحقيق الربح لصاحبه لضمان جودة الاستفادة منه».