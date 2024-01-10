بوابة الأزهر الإلكترونية تتيح رابط الحصول على نتيجة مسابقة حفظ القرآن

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة مسابقة حفظ القرآن الكريم، إذ من المقرر أن يحصل الفائزون على إجمالي جوائز تتجاوز الـ23 مليون جنيه.

وتشمل مسابقة الأزهر4 مستويات، إذ يختص الأول بحفظ القرآن كاملا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، وتبلغ جائزة المركز الأول فيه 100 ألف جنيه، فيما يأتي المستوي بحفظ القرآن الكريم كاملا، دون النظر لأحكام التلاوة وحسن الأداء، وجائزة المركز الأول فيه 70 ألف جنيه.

مسابقة الأزهر

ويأتي المستوى الثالث في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم، يضم حفظ 20 جزءا من القرآن الكريم، بداية من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، بجائزة 50 ألف جنيه للمركز الأول، بينما المركز الرابع يشمل حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، بدءا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، وجائزة المركز الأول قدرها 40 ألف جنيه.

بوابة الأزهر الإلكترونية

ويمكن الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأزهر للمرحلة الأولية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط هنا.