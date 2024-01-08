أعلن الجامع الأزهر الشريف، انطلاق اختبارات قبول المتقدمين للمشاركة في إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام 1445هـ لمدة ثلاثة أيام، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمتميزين من العاملين بالأزهر الشريف؛ للمشاركة في الشعائر والمقارئ التي تعقد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية.

انطلاق اختبارات المتقدمين لإقامة شعائر شهر رمضان بالجامع الأزهر

ويأتي ذلك بما يتناسب مع مكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ومركزا بارزا في نشر الثقافة الإسلامية، وذلك وفقا لتوجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأعلن الجامع الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية خلال ديسمبر الماضي، فتح باب المشاركة في الشعائر الدينية التي تقام بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان، والتي تتضمن صلاة التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر.