بدء إجراءات ترقيات معلمي الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن إدارة التدريب بدأت اليوم بتنفيذ دورات تدريب الترقي لمعلمي منطقة الشرقية الأزهرية المستهدفين للترقية لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية لمن أتم المدة البينية 5 سنوات حتى 31/12/2022 وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2024 بمقر ديوان عام المنطقة وعدد من الإدارات التعليمية تخفيفا وتيسيرا على المعلمين.

إجراءات ترقيات معلمي الأزهر بالشرقية

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية، أنه يمكن لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية الأزهرية معرفة مقر التدريب وميعاده ومدته بأحد الطرق الآتية: «الاستفسار المباشر من مدير إدارة التدريب بالمنطقة - الاستعلام إلكترونيًّا عن طريق البوابة الإلكترونية برقم الكود الخاص بكل معلم - أو عن طريق رسائل sms المرسلة للمعلمين - أو التواصل مع قسم كادر المعلم بالمنطقة».

أعمال تقييم المتدربين من أعضاء هيئة التدريس

وبدوره قال الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، إن تقييم المدربين يكون بإجمالي 50 نقطة توزع بمعدل 2 نقطة لكل يوم حضور، 4 نقاط للمشاركة اليومية مع المدرب «يتسلم المدرب كشف التقييم صباحًا ويسترد منه في نهاية اليوم التدريبي»، إضافة إلى 32 نقطة للاختبار البعدي.

الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد

وتابع أنه على المدربين الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالضوابط والتعليمات التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة نحو ترتيب الجلوس والهدوء ومراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام «مدة البرنامج التدريبي لكل معلم»، واستلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي.

يشار إلى أن أعمال التدريب تتم تحت رعاية قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة العامة للتدريب بقيادة الدكتور شريف سميح.