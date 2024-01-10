مذكرة تفاهم بين جامعتي السويس والمنصورة الجديدة لرفع جودة الأداء التعليمي

وقع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين وخاصة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا؛ بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير منظومة التعليم العالي.

جامعة المنصورة

وناقشت المذكرة أهمية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تشتمل على محاور مهمة، ومنها «التكامل والتواصل والمشاركة الفعالة»؛ بهدف توفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، أنَّ مذكرة التفاهم تعمل على تحقيق عدة أهداف منها تقديم الاستشارات والتعاون، فيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتقييم جودة البرامج وتطويرها.

الجامعات الأهلية

ومن جهته، أوضح الدكتور معوض الخولي، أنَّ هذه المذكرة ستتيح الفرصة أمام الجامعتين لتنظيم وإقامة مؤتمرات وحلقات دراسية وورش العمل، وكذلك إمكانية تقديم الاستشارات والتعاون، فيما يخص المعايير والرقابة على التطوير المهني المستمر، وتنفيذ وتطوير مشروعات بحثية مطروحة على طاولة الحوار.