«صحة كفر الشيخ» تناقش خطة تطوير مستشفى فوه المركزي

عقد أعضاء مجلس أمناء مستشفى فوه المركزي بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا بمكتب مدير المستشفى، لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وأعضاء المجلس، في إطار الحرص على تطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

مناقشة سُبل زيادة عدد العيادات الخارجية بالمستشفى

وجرى خلال الاجتماع، عرض ما تم إنجازه في الفترة الماضية، وأشغال الأقسام التي تم تطويرها، وإنجازات عمل فريق الرقابة الداخلية بالمستشفى منذ شهر مايو الماضي، لمتابعة عمل تلك الأقسام، إضافة إلى مناقشة سُبل زيادة عدد العيادات الخارجية بالمستشفى عن طريق استقطاع جزء من حديقة المستشفى.

كما جرى مناقشة إنشاء مكان جديد لشباك تذاكر للمستشفى، كبديل للمكان القديم، ليعمل في أثناء فترة الهدم لقسمي الاستقبال والداخلي، وعمل عيادة للاعتلال الكلوي، ومناقشة خطة تطوير المستشفى، خاصةً أقسام الاستقبال والداخلي، وإمكانية مخاطبة هيئة الأبنية لسرعة إنجاز الأمر، وكذا إمكانية عمل دور إضافي للمستشفي للتوسعة الرأسية، والموافقة على عمل معمل ميكروبيولوجي للمستشفى خلال فترة التجديد للقسم الداخلي.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

ووافق أعضاء مجلس الأمناء، على جميع الاقتراحات التي طُرحت خلال الاجتماع، كما جرى تكليف إدارة المستشفى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ هذه الاجتماعات الدورية لأعضاء مجلس الأمناء، تهدف إلى مناقشة كل الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المستشفى، والعمل على حلها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأوضح «شقوير»، أنّ مستشفى فوه المركزي، يشهد حالياً أعمال تطوير شاملة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، لافتاً إلى أنّ هذه الأعمال تشمل تطوير الأقسام الداخلية والاستقبال والطوارئ، وإنشاء مبانٍ جديدة، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.