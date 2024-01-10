«الأزهر»: مؤتمر «التفاعل» فرصة لتبادل الآراء بين الباحثين المصريين والغربيين

أكد مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية، في بيان له، أن مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية» يعد فرصة متميزة للتواصل وتبادل الآراء بين العلماء والباحثين الغربيين ونظرائهم من المصريين والعرب حول العديد من القضايا والمسائل القانونية واللغوية والأدبية والاجتماعية؛ بهدف التفكير في «العولمة» وتأثيرها على الأفراد (انتماءاتهم وخصوصياتهم)، والمجتمعات (آدائها ومعتقداتها)، والدول (فيما يخص عمليات إضفاء الشرعية التي تقوم بها)؛ وذلك سعيا لرسم صورة دقيقة وعامة للتبادلات والتأثيرات بين العالمين العربي الإسلامي والغربي.

ويواصل مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات مؤتمره حول «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والذي يعقده بالتعاون مع جامعة «لومير ليون2» الفرنسية، برئاسة محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمشاركة وحضور البروفسير ستيفان فالتر، جامعة لومير ليون2 الفرنسية، وديفيد سادوليه، المستشار الثقافي الفرنسي فى مصر، رئيس المعهد الفرنسي، ومجموعة من أساتذة جامعة الأزهر والجامعات المصرية والدولية، برعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

التفاعل بين القيم وأثره على الهوية

يذكر أن المعهد الفرنسي بالقاهرة، يستضيف أعمال مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والتي تستمر حتى غدا الخميس، يناقش خلالها المشاركون عددا من المحاور؛ أبرزها: «القيم المقدسة والدنيوية»، «النظام الاجتماعي والرؤى»، «المعايير والاختلافات»، «الأدب بين القيم الجمالية والإبداع»، «التطورات القانونية في عالم متواصل».