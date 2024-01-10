إنشاء مبنى كلية الحاسبات في الإسكندرية بتكلفة 400 مليون جنيه

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، سير الأعمال الإنشائية بمبنى كلية الحاسبات وعلوم البيانات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، ومراعاة جودة التنفيذ للمبني المقام على مساحة 2400 م بإجمالي تكلفة تتخطى 400 مليون جنيه.

أحدث النظم الذكية في البنية التحتية للكلية

وقال رئيس الجامعة، في بيان اليوم، على هامش تفقده الأعمال الإنشائية، إنّه شدد على ضرورة توافر البنية التحتية المتكاملة للمبني الجديد المُقام على أحدث النظم الذكية، ليتواكب مع مستجدات العملية التعليمية.

معامل تضم أجهزة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أنّه سيضم معامل روبوت وأجهزة ومعدات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي «AI»، وذلك بهدف تعزيز البحوث التطبيقية في مجال الروبوتات وإنترنت الأشياء، وتقديم خدمات التدريب للمهتمين بهذا المجال.

برامج كلية الحاسبات وعلوم البيانات

جدير بالذكر أنّ كلية الحاسبات وعلوم البيانات، تضم 8 برامج تعليمية وهي:

- برنامج تحليلات الأعمال.

- تحليل ونمذجة عمليات الأعمال.

- ابتكار حلول تجميع البيانات مبنية على الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا.

- بناء مستودعات البيانات من مصادر مختلفة من البيانات.

- استخدام الطرق المختلفة لتحليل البيانات لدعم القرارات في مؤسسات الأعمال.

- توطين وإدارة نظم المعلومات بما في ذلك الشق القانوني لدعم التحول الرقمي.

- تحليل البيانات في القطاعات المختلفة ذات القدرة الكبيرة على توليد البيانات مثل التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية.

- تطوير حلول ومنتجات مبنية على تكنولوجيا تحليل البيانات لتمثل نواة لمشروعات جديدة.