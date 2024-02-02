كيفية حساب معاش العجز الكلي وشروط استحقاقه.. اعرف الطريقة

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التعامل مع حالات العجز بجميع أنواعها، والعجز الكلي هو حالة يفقد فيها المؤمن عليه قدرته على القيام بأعماله المعتادة أو أعمال أخرى مماثلة لها، بسبب مرض أو إصابة، بشكل دائم وكلي، وإليك كيفية حساب معاش العجز الكلي، عن طريق معادلة بسيطة.

كيفية حساب معاش العجز الكلي

تحدد المادة 56 بند «ب» من قانون رقم 148 لسنة 2019، كيفية حساب معاش العجز الكلي، والتي تنص على: «إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز، فإن معاشه يُقدر على أساس نسبة العجز، والأجر المشار إليه بالمادة «22» وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة، يشترط ألا يقل عن معاشه المأخوذ وفقا للإصابة السابقة».

وتنص المادة 22 المشار على أنه «يُحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل».

وأما عن كيفية حساب معاش العجز الكلي، فيتم حسابه على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهري خلال مدة الاشتراك السابقة لتاريخ العجز، مضروباً بنسبة 80%، وإليك مثال على ذلك:

على افتراض أن المؤمن عليه كان يتقاضى أجرًا شهريًا قدره 2000 جنيه، وأن لديه مدة اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية قدرها 15 سنة، فإن معاش العجز الكلي الذي يستحقه سيكون كالتالي:

متوسط أجر الاشتراك الشهري الخاضع للاشتراك = (2000 جنيه * 12 شهرًا) / 15 سنة = 1600 جنيه.

معاش العجز الكلي = (1600 جنيه * 80%) = 1280 جنيهًا.

- يجوز زيادة معاش العجز الكلي بنسبة 1% سنويًا، حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، وذلك إذا كان العجز قد نشأ عن إصابة العمل.

- يجوز أن يصرف معاش العجز الكلي دفعة واحدة، إذا طلب ذلك المؤمن عليه.

شروط استحقاق معاش العجز الكلي

لكي يستحق المؤمن عليه معاش العجز الكلي، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

- أن يكون قد أكمل مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية المحددة بـ120 شهراً على الأقل، أو 60 شهراً على الأقل إذا كان بلغ سن الـ60.

- أن يكون قد أصيب بمرض أو إصابة أثناء مزاولة عمله.

- أن يكون العجز الكلي قد نتج عن المرض أو الإصابة.

قيمة معاش العجز الكامل

معاش العجز الكلي هو أحد أنواع المعاشات التي تصرفها هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر، ويستحقه المؤمن عليه الذي يثبت عجزه الكلي عن العمل، ويقصد بالعجز الكلي في هذا السياق:

- أن يكون المؤمن عليه غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه.

- أن يكون العجز دائمًا، أي لا يمكن علاجه أو إصلاحه.

- أن يكون العجز ناتجًا عن مرض أو إصابة.

ويحدد مقدار معاش العجز الكلي بنسبة 80% من متوسط صافي أجر الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيرتين، وبحد أقصى 65 مثل متوسط صافي الأجور على المستوى القومي، ولكي يستحق المؤمن عليه معاش العجز الكلي، يجب عليه تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مرفقًا به المستندات التالية:

- شهادة طبية صادرة عن القومسيون الطبي المختص تثبت عجزه الكلي عن العمل.

- شهادة قيد تأمينية.

- شهادة إثبات مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

ويتم صرف معاش العجز الكلي اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت العجز.

وفيما يلي بعض الحالات التي تستحق معاش العجز الكلي:

- الإصابة بأمراض مزمنة أو إصابات خطيرة لا يمكن علاجها أو إصلاحها.

- الإصابة بفقدان البصر أو السمع أو القدرة على الحركة بشكل كامل.

- الإصابة بأمراض عقلية أو نفسية تحول دون القدرة على العمل.

وإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش، فإن معاش العجز الكلي يعدل اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعًا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا، وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون.