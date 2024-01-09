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«التأمينات» توضح شرط استمرار صرف معاش الأب للابن قبل بلوغه سن الـ26

كتب:

بسمة عبدالستار
02:29 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
التأمينات- صورة أرشيفية

التأمينات- صورة أرشيفية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، الفئات التي يحق لها الحصول على معاش المتوفى، والشروط الواجبة حتي يحق لهم صرف المعاش، ولكن هناك بعض التساؤلات حول انقطاع المعاش عن الابن إذا التحق بوظيفة قبل سن الـ26 عاما.

هل ينقطع معاش الأب عن الابن إذا التحق بوظيفة قبل سن 26 عاما

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» هل ينقطع معاش الأب عن الابن إذا التحق بوظيفة قبل سن 26 عاما؟.

وقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إنه إذا التحق الابن بوظيفة قبل بلوغه سن الـ26 عامًا، فهذا يعني أن له تأمينات خاصة به، ولكن بعد فترة ترك الوظيفة لا يحق له الرجوع مرة أخرى إلى المعاش.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يجوز الرجوع مرة أخرى للمعاش حتي وإن ترك العمل، ولكن هناك فرصة أخرى يمكنه بها الاستفادة من المعاشات، وهو التقديم على منحة القطع إذا لم يكن قد قام بصرفها، والتي تبلغ قيمتها 12 شهر من قيمة معاش الأب.

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بقلم بسمة عبدالستار