يتقاضى المعاش عن المتوفى عدد من أقاربه، من بينهم أولاده وأبواه إذا كانا على قيد الحياة وقت وفاته، وفي بعض الحالات تتقاضى الأخت معاش أخيها المتوفى، لكن هل يؤثر ذلك على قيمة معاش الأرملة؟

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الإجابة عن تساؤل هل دخول الأخت في معاش أخيها المتوفى يؤثر على نصيب أرملته؟

الأرملة تحصل على ثلاثة أرباع المعاش

وقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات، إن دخول الأخت في معاش أخيها المتوفى لا يؤثر إطلاقًا على قيمة معاش أرملة أخيها، إذ تحصل الأخيرة على ثلاثة أرباع المعاش فقط منذ الوفاة.

شقيقه المتوفى تحصل على الربع الأخير من المعاش

أكدت المصادر لـ«الوطن» أن شقيقة المتوفى إذا دخلت في المعاش ستحصل على الربع المتبقي، وبذلك لا يوجد أي تأثير على أرملة الأخ.

شروط حصول الأخت على معاش أخيها المتوفى

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، شروط حصول الأخت على معاش أخيها، وهي:

- ألّا تكون متزوجة.

- ألا يكون لها دخل من أي مصدر يعادل قيمة نصيبها في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​.

- ألا يكون للأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المُؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.