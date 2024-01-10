تفاصيل حركة الصادرات والواردات بميناء دمياط البحري 

استقبل ميناء دمياط البحري خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 9 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 46 ألفا و66 طن تشمل 13 ألفا و800 طن يوريا و377 طن رمل و250 طن مولاس و31 ألفا و639 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43 ألفا و518 طنا، تشمل 9161 طن خردة و10 آلاف و300 طن ذرة و11 ألفا و943 طن قمح و1474 طن فول و2500 طن كسب صويا و2500 طن حديد و5640 طن أبلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 674 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 485 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4087 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 143 ألفا و730 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 239 ألفا و189 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2627 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 4450 شاحنة.