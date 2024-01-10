سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وانتشار سيارات الصرف في الشوارع

سقطت أمطار غزيرة منذ قليل، على 3 مناطق كبرى في الإسكندرية، بدءًا من وسط المدينة إلى أقصى الشرق في قطاع المنتزة، ضمن أول أيام الاضطراب الجوي الذي يضرب المدينة لعدة أيام، تزامنًا مع توقيت نوة الفيضة الكبرى التي مفترض أنّ تبدأ خلال أيام قليلة.

وقال اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنّ رجال الصرف الصحي، رصدوا سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة في مناطق وسط وشرق والمنتزة.

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

وأضاف «نافع» لـ«الوطن»، أنّه جرى التعامل بشكل سريع مع الأمطار في ظل رفع درجة الاستعداد بالشركة، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وأكد أنّ الإسكندرية تشهد يومًا عاصفًا، بسبب سقوط أمطار تبدأ من فترة الظهيرة، تكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50-70 كم/س، مما يزيد من الإحساس ببرودة طقس الإسكندرية اليوم.

تمركز 182 سيارة ومعدة

وأكد تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية، في المناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وانتشار سيارات الصرف في الشواره.