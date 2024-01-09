أمطار متفاوتة الشدة تضرب 14 محافظة خلال الساعات القادمة.. بينها الإسكندرية

تضرب موجة من الأمطار متفاوتة الشدة العديد من المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، وتستمر حتى الأحد المقبل 14 يناير، وذلك ضمن منخفض جوي يضرب البلاد بدءًا من غد الأربعاء، فيما أعلنت المحافظات حالة الطوارئ، وانعقاد غرف العمليات، ورفع درجة الاستعداد للقصوى للتعامل مع تداعيات الطقس وسقوط الأمطار أولًا بأول.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتشهد 14 محافظة سقوط الأمطار غدًا بنسب متفاوتة، فيما كثفت كافة المحافظات من استعداداتها لاستقبالها إذ من المقرر أن تتضمن نسب وأماكن سقوط الأمطار كالآتي:

- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60% تقريبًا على فترات متقطعة، وذلك في مناطق وذلك بدءًا من مناطق غرب الإسكندرية، مرورًا بالعلمين، وسيدي عبد الرحمن، والحمام، ورأس الحكمة، وفوكة، ومحافظة مطروح، وسيدي براني، والنجيلة، ومعبر السلوم.

- كما تشمل الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث 60% أيضًا محافظات البحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، والدقهلية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر جنوب الوجه البحري والتي تتضمن الشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، وبورسعيد، والعريش، والسويس، ورفح، والبحر الأحمر.

- وتضمن حالة الطقس غدا، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من القاهرة الكبرى.

استعدادات كثيفة لاستقبال الأمطار

وأصدرت عدة محافظات بيانات أعلنت خلالها حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعدادات للقصوى، وعقدت غرف العمليات، لاستقبال الأمطار.

وتستعد سيارات كسح المياه للانتشار في الشوارع لسحب مياه الأمطار فور سقوطها منعًا لتراكمها خصوصًا خلال النهار، نظرًا لسقوط الأمطار بالتزامن مع انطلاق امتحانات نصف العام 2024 لمختلف صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

كما تكثف شركات الصرف الصحي، من تطهير البيارات والشنايش لرفع العبء عنها أثناء سقوط الأمطار، فضلًا عن تخصيص أرقام خط ساخن للإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار في أي مكان، أو أي شكاوى بسبب حالة الطقس.