أسعار ثلاجات 16 قدما في الأسواق.. نصائح اتبعها قبل الشراء

يهتم المقبلزن على الزواج خاصة والراغبون في التجديد أو الحصول على جهاز كهربائي جديد بعد تلف الذي يستخدموه في منازلهم، بمعرفة أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل عام ومنهم من يهتم بمعرفة أسعار ثلاجات 16 قدما نظرا لمساحتها المناسبة للبعض ولسعرها أيضا، وتوجد العديد من الأنواع والماركات الخاصة بتلك السعة اللترية في المحال المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار ثلاجات 16 قدما المنتشرة في الأسواق، وفق آخر تحديثات أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار ثلاجات 16 قدما

ثلاجة 2 باب أسود دي فروست 320 لترا من يونيون إير RD-320B0-C2H، بسعر يصل إلى 22 ألفا و999 جنيها.

ثلاجة توشيبا سعة 338 لترا بمحرك إنفرتر، بلون رمادي لامع RT468WE بسعر يصل إلى نحو 32 ألفا و700 جنيه.

ثلاجة يونيون إير 16 قدما نوفروست - ديجيتال زجاج 370 لترا، أسود، بسعر يصل إلى 25 ألفا و350 جنيها.

ثلاجة نوفروست بفريزر علوي من بوش KDN30N12E8، 253 لترا - فضي، بسعر يصل إلى نحو 25 ألفا و980 جنيها.

ثلاجة سامسونج RT40A3110SA-MR سعة 396 لترا - جرافيت معدني، بسعر 37 ألفا و250 جنيها.

سامسونج ثلاجة RT40A3310SA-MR 396 لتر - جرافيت معدني، بسعر يصل إلى نحو 37 ألفا و999 جنيها.

ثلاجة نوفروست باب مزدوج من شارب 340 لترا SJ-48C BK، بسعر يصل إلى 35 ألفا و200 جنيه.

أنواع الثلاجات 16 قدما

تتوفر الثلاجات 16 قدما بأنواع مختلفة، منها:

ثلاجات باب واحد تتميز هذه الثلاجات بتصميمها البسيط وسهولة الاستخدام، ولكنها تتطلب تنظيفًا متكررًا لإزالة الثلج من المجمد.

ثلاجات باب مزدوج تتميز هذه الثلاجات بمساحة تخزين أكبر وسهولة الوصول إلى الطعام، ولكنها أكثر تكلفة من الثلاجات باب واحد.

ثلاجات 3 أبواب تتميز هذه الثلاجات بمساحة تخزين أكبر وسهولة الوصول إلى الطعام، لكنها أكثر تكلفة من الثلاجات باب مزدوج.

عوامل اختيار الثلاجة

عند اختيار ثلاجة 16 قدما، يجب مراعاة عوامل مختلفة، منها:

السعة: يجب اختيار ثلاجة بسعة مناسبة لاحتياجات الأسرة.

التصميم: يجب اختيار ثلاجة بتصميم يتناسب مع ديكور المطبخ.

الميزات: يجب اختيار ثلاجة بميزات تلبي الاحتياجات، مثل خاصية التجميد السريع أو خاصية التحكم في الرطوبة.

السعر: يجب اختيار ثلاجة بسعر مناسب للميزانية.

نصائح لاختيار ثلاجة 16 قدما

فيما يلي بعض النصائح لاختيار ثلاجة 16 قدما:

قارن بين أسعار وميزات الثلاجات المختلفة قبل الشراء.

اقرأ مراجعات العملاء قبل الشراء.

اطلب من البائع توضيح جميع الميزات قبل الشراء.

صيانة الثلاجة: من أجل الحفاظ على الثلاجة في حالة جيدة، يجب اتباع تعليمات الصيانة الخاصة بها، ومنها:

تنظيف الثلاجة بشكل دوري.

إزالة الثلج من المجمد بشكل دوري.

ضبط درجة الحرارة المناسبة للثلاجة.

استبدال الثلاجة: إذا كانت الثلاجة قديمة أو تالفة، فمن الأفضل استبدالها، فيمكن أن تؤدي الثلاجات القديمة أو التالفة إلى زيادة استهلاك الطاقة وانتشار البكتيريا.

أسعار الثلاجات في الأسواق

ثلاجة فريش ميكانيكس، موديل FNT-B400BB، أسود، بسعر يصل إلى نحو 20 ألفا و360 جنيها.

ثلاجة ديجيتال بخاصية اذابة الثلج نو فروست من تورنيدو، 450 لترا، أسود - موديل RF-580AT-BK بسعر يصل إلى 29 ألفا و900 جنيه.

ثلاجة سامسونج RS66A8100B1-MR 670 لتر- أسود بسعر يصل إلى نحو 64 ألف جنيه.

ثلاجة إل جي بيد مجوفة وتصميم ذكي سمارت، 14 قدما مكعب، 401 لتر GTF402SSAN، بسعر 35 ألف جنيه.

ثلاجة نوفروست باب مزدوج من شارب 449 لترا، SJ-58C SL، فضي بسعر يصل إلى 36 ألفا و190 جنيها.

ثلاجة بريمير نوفروست ديجيتال من كريازي KH N625-1 - فضي بسعر يصل إلى نحو 51 ألفا و999 جنيها.

LG ثلاجة نو فروست GR-F882HLHM مع موزع - 760 لترا بلاتينيوم فضي 3 ضمان دولي، من إل جي بسعر يصل إلى نحو 74 ألفا و999 جنيها.