أسقف البحر الأحمر يستقبل المهنئين بعيد الميلاد في كنيسة الغردقة

استقبل نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، عددا كبير من المهنئين بمقر إقامته بكنيسة الأنبا شنودة في الغردقة، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

توافد المهنئين على الكنيسة

توافد عدد كبير من المواطنين وقيادات الأزهر والكنيسة والأوقاف بالبحرالأحمر وقيادات الأحزاب السياسية وممثلي الجمعيات، على كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد المجيد.

الشعب المصري أعياده واحدة

وأعرب الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادته باستقبال عدد كبير من المهنئين من القيادات والمواطنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى أن المصريين دائما أعيادهم واحدة ويتكاتف الجميع في المناسبات والأعياد، مؤكداً أن الشعب المصري لا أحد يستطع أن يفرقه تحت قيادته السياسية الحكيمة.

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تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات أعياد الميلاد حول محيط الكنائس، وجرى نشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة ونشرت البوابات الإلكترونية.

و يترأس الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر قداس عيد الميلاد المجيد في تمام الساعة الثامنة مساء بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة