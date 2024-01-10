محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 149 قرية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مسؤولي دار الهندسة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ومتابعة آخر المستجدات بكافة المشروعات والأعمال النهائية تمهيدًا لتشغيل باقي المشروعات، وتلافي كل الملاحظات بشكل عاجل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات.

جاء ذلك، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، والمهندس محمد ماهر رئيس قطاع بدار الهندسة وفاطمة مصطفى بدار الهندسة وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة.

استعراض آخر المستجدات

وتناول اللقاء، استعراض آخر المستجدات في كل قطاع من المشروعات، ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن، وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أي ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كل الجهات المنفذة للمشروعات، وكذلك نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية للمرحلة الأولى في 149 قرية بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة.

واستعرض الاجتماع، آليات تلافي الملاحظات التي يُجرى رصدها من قبل مسؤولي دار الهندسة، ورصد المعوقات التي تواجه عملية الاستلام لبعض الأعمال الإنشائية بمراحل التنفيذ النهائية لعدد من المشروعات، والعمل على التنسيق بين القطاعات لإيجاد الحلول الجذرية لتجاوزها ودخولها الخدمة.

الموقف التنفيذي للمشروعات

واستعرض اللواء مجدي أحمد محمود، الموقف التنفيذ لبعض المشروعات التي يجري العمل بها ببعض قرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لتلك المشروعات، تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها في أسرع وقت بعد تلافي كل الملاحظات بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.

ووجه المحافظ، بضرورة تسريع وتيرة العمل لسرعة نهو مشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة وفقًا للخطة الزمنية، مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها، والمتابعة الميدانية لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع، سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات المتواصلة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل.