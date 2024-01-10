«المؤتمر»: القمة الثلاثية بالأردن تؤكد التنسيق العربي لحل قضية فلسطين

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إنَّ القمة الثلاثية بين كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في مدينة العقبة الأردنية، تستهدف بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وضرورة حل القضية ووقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل.

القمة الثلاثية بالأردن

وأكّد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أنَّ القمة تأتي في وقت شديد الدقة، وتعد بمثابة خطوة في إطار الجهود المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط على المجتمع الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتأكّيد أهمية الدور العربي في القضية في ظل ما نشهده من صمت من قبل المجتمع الدولي بشكل كبير حيال الأحداث في قطاع غزة والمجازر الدموية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميًا.

وأكّد «غنيم»، أنَّ موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت عبر التاريخ لم ولن يتغير قيادةً وشعبًا، مبينًا أنَّ الدور المصري ساهم بقوة في حلحلة القضية على مر التاريخ من خلال العديد من المبادرات والتدخلات والسياسية والعلاقات المصرية الدولية، وأن موقف الدولة المصرية شعبا وقيادة داعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أهمية الدور المصري في جمع الرأي العام العالمي الرافض للتهجير لعدم تصفية القضية، وذلك بعد رفض مصر الفكرة من الأساس، واستطاعت الدولة المصرية بخطوات جادة حشد رأي عام عالمي لمنع التهجير حتى لا يتمّ تفريغ القضية من مضمونها.