آخرها «حالة خاصة».. «المتحدة» تدعم القضية الفلسطينية في الأعمال الدرامية

لا تزال القضية الفلسطينية محل اهتمام جميع شعوب العالم، خصوصًا بعد الأحداث الجارية في غزة وجرائم الإبادة التي تحدث على يد العدو الصهيوني المحتل، ويظهر دعم الشعوب بشكل واضح سواءً كان ماديًا أو معنويًا.

وتطور دعم القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة عن شكله المعتاد المتمثل في المساعدات طبية والأغذية وغيرها من المتطلبات الأساسية للعيش، وأصبح في تسليط الضوء على القضية من خلال الأعمال الفنية، فحرصت الشركة المتحدة على دعم فلسطين في كثير من أعمالها الدرامية، كان آخرها مسلسل «حالة خاصة»، الذي يُعرض حاليًا على منصة «واتش إت» الرقمية.

«رام الله» تظهر في مسلسل حالة خاصة

وفي لافتة تحمل الكثير من الإنسانية، حرصت المتحدة على ترك الأثر الفلسطيني في عمل كامل تضامنًا معهم وتوضيحًا لمكانتهم ومكانة قضيتهم التي كانت ولا تزال حية في قلوب المصريين، وجميع الشعوب، إذ ظهرت الممثلة هاجر السراج، وتؤدي دور اسم «رام الله»، وهي تحمل حقيبة على شكل خريطة فلسطين ومكتوب عليها رام الله، كما بحثت عن رواية «أعراس آمنة» وهي رواية للشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصرالله، كما أنّها من الروايات التي تتحدث عن القضية الفلسطينية.

لم يكن مسلسل «حالة خاصة» العمل الوحيد الذي دعمت الشركة المتحدة من خلاله القضية الفلسطينية في الدراما المصرية وذلك من خلال بعض الأعمال التي طرحتها مؤخراً بعد الأحداث الجارية، ومنهم مسلسل «زينهم» الذي عُرض في العام الماضي 2023، وفي لفته إنسانية أخرى دعمتها أيضًا من خلال مسلسل «حالة خاصة» الذي يُعرض حاليًا على منصة «واتش إت» الرقمية.

مسلسل زينهم

كما دعم مسلسل زينهم القضية الفلسطينية في العديد من المشاهد، إذ ظهرت خريطة فلسطين ملونة بلون العلم الفلسطيني، بشكلٍ مباشر وواضح في أحد المشاهد، كما دعم الفنانين للقضية أيضًا من خلال ارتدائهم للملابس التي تحمل بعض تفاصيل دولة فلسطين، كما أنّهم عملوا على التشجيع والحث على المقاطعة من خلال بعض المشاهد الذي ظهرت فيها المنتجات المصرية.