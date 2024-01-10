تحذير من خطورة نوة الفيضة الكبرى.. ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار

تشهد الإسكندرية بدءًا من اليوم، حالة من الاضطراب البحري نتيجة ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط «من 2.5 إلى 3.5 متر»، وهو الأمر الذي يستمر لعدة أيام تزامنًا مع نوة الفيضة الكبرى، حسب تحذيرات غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، الأمر الذي تبعه تحذيرات مهمة للمواطنين بضرورة تجنب السير أو البقاء على الكورنيش خلال تلك الآونة.

وقال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد قسم الرياضات المائية بكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية، والمتخصص في الغوص والإنقاذ، إنّه يجب أخذ الحيطة والحذر الكامل خلال هذه الفترة، من الاقتراب أو المشي على أسطح البلوكات الخرسانية الموجودة ببعض مناطق كورنيش الإسكندرية، لعدم الإنزلاق في البحر تزامنًا مع ارتفاع الأمواج.

تحذير من البلوكات الخرسانية على كورنيش الإسكندرية

وأضاف «حمزة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه في الأوقات كافة، يجب تجنب السير على أسطح البلوكات الخرسانية الموجودة ببعض مناطق كورنيش الإسكندرية، وفي توقيت نوة الفيضة الكبرى الحالية التي تعد أصعب النوات من حيث ارتفاع الأمواج.

صعوبات الإنقاذ خلال ارتفاع الأمواج

وأكد أنّ المشكلة تكمن في أنه حال السقوط داخل المياه، سيكون هناك صعوبة لمحاولة أي شخص إنقاذ نفسه بسبب ارتفاع الأمواج.

وأوضح أنّ الصعوبات الأكبر تكمن في صعوبة البحث والإنقاذ، نتيجة اندفاع التيار القوي الذي يخفي الغريق، مطالبًا كل المارة على الكورنيش، بضرورة الالتزام بعدم المشي أو التحرك بالقرب من أسطح البلوكات الخرسانية، لوجود طبقة تساعد على الانزلاق والوقوع والحذر من الارتطام بالامواج التي قد توقعهم في الماء الجارف حيث التيار الشديد نتيجة النوة.