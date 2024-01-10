ضبط 55 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 55 ألفا و409 مخالفات مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات المضبوطة «547 مخالفة السير دون تراخيص، و58 دراجة نارية مخالفة، و10 آلاف و790 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و27 مخالفة موقف عشوائي، و1304 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.