خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023.. رابط متاح

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023 واحدة من الخدمات التي يرغب المواطنون في معرفتها بشكل دوري، خوفا من تراكم مخالفات المرور على الطرق السريعة، والتي تتطلب سرعات محددة.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي كيفية استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023

أتاح موقع النيابة العامة إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2023، ومعرفة قيمة المخالفة والحصول على شهادة براءة ذمة، وتقديم التظلمات التي جاءت خطواتها كالتالي:

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنــا، ثم اختيار خدمة «الاستعلام» وتتضمن خدمتين، وهي «مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص القيادة»، وفي تلك الحالة يجرى الضغط على الاختيار الأول.

- بعد الدخول على الاستعلام على مخالفات رخص المركبات، يجرى ادخال أرقام اللوحة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، اختر ما يناسبك منها.

- الضغط على إجمالي المخالفات لتظهر بعدها قيمة المخالفات الموجودة على رخصة السيارة.

كيفية دفع مخالفة المرور إلكترونيا

وبشأن سداد مخالفة المرور الكترونيًا يجرى اتباع الخطوات الآتية:

فتح الصفحة الرئيسية لموقع النيابة العامة، اختيار أيقونة دفع المخالفات،اختيار الخدمة حسب احتياجات المتقدم، وهي كالآتي «الدفع الالكتروني أو عند استلام شهادة المخالصة»، في حالة اختيار طريقة الدفع الإلكتروني، واختيار نوع المخالفة سواء رخص قيادة أو مركبات، يدخل بعدها رقم اللوحة.

ويمكن للمستخدم دفع قيمة المخالفات إلكترونيًا من خلال الضغط على الدفع، وتظهر صفحة تبويب جديدة، يطلب منك إدخال طريقة الدفع سواء كانت من خلال البطاقات البنكية أو من خلال إحدى شركات التحصيل.