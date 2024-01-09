تصل إلى 10 آلاف جنيه.. قائمة بالغرامة المقررة لأبرز المخالفات المرورية

حدد قانون المرور الجديد الصادر العام الماضي 2023، قيمة الغرامات المرورية التي تفرض على السائقين في حال المخالفة، وتختلف أسعار المخالفات المرورية وفق ما نص عليه القانون، فتتراوح بين 100 جنيه وألف جنيه، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 3 آلاف جنيه، وذلك حسب درجة الخطورة التي تمثلها المخالفة.

قيمة الغرامة المقررة لبعض المخالفات

وإليك قائمة ببعض المخالفات المرورية وقيمة الغرامة المقررة لها:

- تتراوح قيمة غرامة عدم ارتداء حزام الأمان: بين 100 و300 جنيه.

- غرامة تركيب زجاج فيم: تتراوح بين 20 و100 جنيه.

- غرامة كسر بالزجاج: تتراوح بين 20 و100 جنيه.

- تركيب ستائر: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.

- عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: تتراوح الغرامية بين 20 و50 جنيها.

- جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- عدم امتلاك طفاية حريق: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- تعطيل حركة المرور عن عمد: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تركيب سرينة هوائية: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- خروج دخان كثيف من السيارة: تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه.

- عدم تركيب اللوحات المعدنية: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- الانتظار في تقاطع الطرق: تتراوح الغرامة بين 200 و1000 جنيه.

- السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- الانتظار في الأماكن الممنوعة: تتراوح الغرامة بين 200 و500 جنيه.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- استعمال أنوار ليزر: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.

- عدم صلاحية الفرامل: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- الإمساك بالهاتف: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.

- التوقف على الكوبري عن عمد: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.

- عدم السير في المسار المحدد على الطرق: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- كسر الإشارة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.

- اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- انتهاء رخصة السير والقيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

- تغيير لون اللوحة المعدنية: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

- تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة إلى 1500 وإيقاف 6 أشهر.

- السير دون رخصة سير: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

- السير دن رخصة قيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.

- السير عكس الاتجاه: تتراوح الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.

- القيادة تحت تأثير المخدرات: تتراوح غرامتها بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه.